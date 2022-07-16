Bornova’da ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi

İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin süratli müdahalesi sonucu önüne geçildi. Sık ağaçların bulunduğu noktaya sıçramadan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Bornova Yakaköy Profesörler Sitesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 6 arazözle müdahalede bulundu.

Yangının önüne geçildi

Sık çam ağaçlarının olması nedeniyle son derece tehlikeli olan yangın noktasında devriye halinde olan arazöz 3 dakika içinde, Bergama yangınından dönen helikopter ise havada seyir halindeyken Yakaköy’e geçerek 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde tehlikeli olan noktada yangının önüne geçildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.