Bornova’da genç çift banyoda ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde genç bir çift banyoda ölü bulundu. Banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlendiği değerlendirilen çiftin kesin ölümü otopsi sonucunda belli olacak.

Olay, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan’ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan (30) ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin evinde kalmaya başladı.

Anne, banyonun kapısını çaldı ama açan olmadı

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Hastaneye kaldırılan çift, hayata döndürülemedi

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.

Hastaneye akın eden yakınları sinir krizleri geçirdi

Adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulurken, acı habere alarak hastaneye gelen genç çiftin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, ilk incelemelerde genç çiftin banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.