Boris Johnson parti liderliğinden istifa ediyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bakanlar ve milletvekillerinin desteğini kaybetmesinin ardından istifa edeceği açıklandı.

İngiltere’de bakanlar da dahil 50’den fazla hükümet görevlisinin art arda istifa etmesinin ardından siyasi kriz devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, hükümet tarafından istifa baskısı altında kalan Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden çekileceği belirtildi. Yeni parti lideri seçilene kadar Johnson, başbakanlık görevine devam edecek. Johnson’ın bugün Downing Street’te istifa açıklaması yapması bekleniyor.

Boris Johnson, hükümette art arda gelen istifadan sonra dün yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini ifade etmişti.

Ne olmuştu

Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher, 2 kişiyi taciz ettiğine ilişkin iddialarının ardından 30 Haziran’da görevinden istifa etmişti. Muhalif İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada Başbakan Johnson’ı eleştirmişti. Starmer, Pincher hakkındaki iddialardan Johnson’ın bilgisi olduğunu söyleyerek onu "özür dilemeye" çağırmıştı. Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul eden Johnson ise, Pincher’ın artık Muhafazakar milletvekili statüsünü kaybettiğini ifade etmişti.

Güven oylaması

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti. Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından haziran ayında Johnson için "güven oylaması" yapılmıştı. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148’i Johnson’a güvenmedikleri yönünde oy kullanırken, 211’i ise Johnson lehine oy kullanarak Johnson’ın başbakanlık görevine devam etmesi gerektiğini savunmuştu.