Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltında

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri tarafından Y.Ç. isimli şahıstan 25,20 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Narkotik polislerine teslim edilen Y.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.