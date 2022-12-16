Bombalı saldırıda yaralı 9 kişiden 7’si taburcu edildi

Diyarbakır’da Çevik Kuvvet midibüsüne yapılan bombalı araç saldırısında yaralanan 9 kişiden 7’si taburcu edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde bu sabah çevik kuvvet otobüsüne yapılan saldırı sonrası, kontrol amaçlı hastanelere sevk edilen 9 arkadaşımızın 7’sinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu olmuştur” ifadelerine yer verildi.