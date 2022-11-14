Bombalı saldırı sonrası beton saksılar İstiklal Caddesi’nden kaldırılıyor

Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi’nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı. Ekipler saksılardaki bitkileri ve ağaçları sökerek kamyona koydu. Ekiplerin daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre beton saksılardan sökülen ağaç ve bitkiler park ve bahçelere ekilecek.

Öte yandan çalışmaların sabaha kadar süreceği öğrenilirken, çalışmalar nedeniyle İstiklal Caddesi’nin saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.