Bombalı eyleme 4 tutuklama
MERSİN'DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN YAKININDAKİ BOŞ ARAZİDE MEYDANA GELEN VE BİR KİŞİNİN HAFİF YARALANDIĞI PATLAMAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralandığı patlamayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2020 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarında patlayıcı madde, düzenek haline getirmek için elektronik materyaller ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Cádiz
|8
|14
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3