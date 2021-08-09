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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerindeki bombayı patlamaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Asayiş 09.08.2021, 13:35
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerindeki bombayı patlamaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
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