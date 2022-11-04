Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesi ‘Delil’ kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu’na 15 yıla kadar hapis talebi

Yunanistan’ın Lavrion Kampı’ndan sabotaj eğitimi alarak sansasyonel eylem amacıyla Türkiye’ye gönderilen terör örgütü PKK/KCK üyesi ‘Delil’ kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yunanistan’da PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinde kullanılan ve Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı’ndan illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki ‘Delil’ kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tanrıkulu’nun ideolojik ve sabotaj eğitimi alarak illegal yollardan ülkemize giriş yapmış olabileceği, PKK/KCK terör örgütü adına ülkemizde silahlı, bombalı, Dronlu tarzda sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirebileceği şeklinde istihbarat bilgileri bulunduğu kaydedildi.

İstanbul’da bulunan köprülere yönelik eylem arayışı içerisinde olunduğu vurgulandı

Hazırlanan iddianamede, terör örgütünün, İstanbul’da bulunan köprülere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu ancak eylem yapmanın imkansız olduğunun düşünüldüğü, AK Parti Milletvekilleri, AK Partili şahıslar, AK Parti ilçe binaları ve mahalle bekçilerinin öncelikti eylem hedefi olduğu ve bu tarz eylemlerde talimat beklemeden inisiyatifin eylemi yapacak örgüt mensuplarının olduğu ve bunlardan birinin de şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu olabileceğinin değerlendirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin babası Diyarbakır’da HDP il binasında çocuğunun akıbetini araştırmış

Şüpheli Tanrıkulu’nun PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılmak üzere Mart 2022 itibariyle Diyarbakır ilinden ayrıldığının aktarıldığı iddianamede, şahsın İstanbul ilinde ikamet eden bir akrabasının yanına iş bulma ve çalışma maksadıyla gittiği, şahsın terör örgütüne katılımı için Can Karadeniz adlı Diyarbakır Yenişehir HDP eski eş başkanı tarafından yönlendirilmiş olduğu, şüphelinin babası olan Mehmet Tanrıkulu’nun ise aynı zamanda partinin Diyarbakır İl binasına gelerek çocuğunun akıbetini araştırdığı ve onun kaybolmasında partinin eski eş başkanları Can Karadeniz ile Remziye Sızıcı isimli şahısları sorumlu tuttuğunun belirtildiği vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu’nun Edirne Meriç’ten Yunanistan’a gittiği, Lavrion Kampında silah ve bomba eğitimi aldığı, eylem yapmak üzere Türkiye’ye dönüş yaptığı, şüphelinin sosyal medya hesaplarından da anlaşılacağı üzere Delil (K) ismini kullandığı, PKK/KCK’nın söylemleri ile birebir aynı şekilde bizzat kendisi tarafından yapılan konuşmalarının bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.