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Bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG terörist yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG’li terörist yakalandı.
Asayiş 12.03.2021, 19:40
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 PYD/YPG’li terörist yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.