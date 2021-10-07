Bombacı terörist jandarma operasyonuyla yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü El-Nusra’ya üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın, bomba uzmanı ve imalatçısı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Adana Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile El-Nusra silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan A.Ö.’nün kentte olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şahıs, düzenlene operasyon ile Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde A.Ö.’nün bomba uzmanı ve imalatçısı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.