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Bomba yapımında kullanılan potasyum nitratla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
KİLİS’İN ELBEYLİ İLÇESİNDE BULUNAN ÇOBANBEY SINIR KAPISI'NDA TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE GİRİŞ YAPACAK BİR TIRDA, BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN 3 BİN 600 KİLO POTASYUM NİTRAT YAKALANMASIYLA İLGİLİ OLARAK 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 16.10.2020, 15:38
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Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’nda Türkiye’den Suriye’ye giriş yapacak bir tırda, bomba yapımında kullanılan 3 bin 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili olarak 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gidecek olan bir tırı durdurdu. İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğu beyan edilen sevkli tırda yapılan kontrollerde ve ön analizde 25 kiloluk çuvallar içinde 3 bin 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 3 kişi ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
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