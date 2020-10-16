Bomba yapımında kullanılan potasyum nitratla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’nda Türkiye’den Suriye’ye giriş yapacak bir tırda, bomba yapımında kullanılan 3 bin 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili olarak 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gidecek olan bir tırı durdurdu. İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğu beyan edilen sevkli tırda yapılan kontrollerde ve ön analizde 25 kiloluk çuvallar içinde 3 bin 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 3 kişi ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.