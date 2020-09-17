Bomba süsü verilmiş paket çocukların proje ödevi çıktı
APARTMAN YÖNETİCİSİ ŞAKİR ENGİNAR DA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KENDİSİNİ PAKETİ GÖRDÜĞÜNÜ ANCAK ÇÖP SANDIĞINI, APARTMAN GÖREVLİSİNİN DE UYARISI İLE POLİSE HABER VERDİKLERİNİ BELİRTEREK YAPILAN İNCELEMEDE BİR BOMBAYA RASTLANILMADIĞINI VE KUTUNUN ÇOCUKLAR TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI YÖNÜNDE KENDİLERİNE BİLGİ VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Rize’nin Ardeşen ilçesi Düz Mahalle’de bu sabah bir apartmanın girişindeki bölüme bırakılan bomba süsü verilmiş paket korku ve paniğe neden olurken, paketin apartmanda oturan çocukların proje ödevi olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Düz mahalle Doğatepe Apartmanı’nda sabah saat 09.45 sıralarında apartman görevlisi şüpheli bir paket buldu. Üzerinde pillerin ve cep telefon ekranının olduğu paket ile ilgili apartman yöneticisine haber verilirken, bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından bölgeye Rize Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha uzmanı ekip istendi. Bomba imha uzmanı ekiplerinin incelemesi sürerken, olay yerine Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu gelerek bilgi aldı. Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı kısa açıklamada, şüpheli bir paket olduğu ve incelemelerin sürdüğünü söyledi. Bölgeye giden yollar trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı, bina güvenlik amacıyla boşaltıldı, patlayıcıya duyarlı uzman köpekler ile binada arama yapıldı.
Yapılan incelemenin ardından pakette patlayıcı bir maddeye rastlanılmazken, çocukların proje ödevi için hazırladıkları bir kutu olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bina ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.
Apartman yöneticisi Şakir Enginar da yaptığı açıklamada, kendisini paketi gördüğünü ancak çöp sandığını, apartman görevlisinin de uyarısı ile polise haber verdiklerini belirterek yapılan incelemede bir bombaya rastlanılmadığını ve kutunun çocuklar tarafından hazırlandığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyledi.
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