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Bomba şakası, pahalıya mal oldu

Sırf heyecan yaşamak için bomba süsü verilmiş bir paket hazırlayan iki kafadar 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak bomba ihbarı yaptı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine haklarında dava açılan iki kafadara verilen beraat kararı Yargıtay’dan döndü.

Asayiş 23.12.2021, 10:39
Bomba şakası, pahalıya mal oldu

Sırf heyecan yaşamak için bomba süsü verilmiş bir paket hazırlayan iki kafadar 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak bomba ihbarı yaptı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine haklarında dava açılan iki kafadara verilen beraat kararı Yargıtay’dan döndü.

Akıllara durgunluk veren olay, 8 Ağustos 2015 günü muhtarlık önündeki parkta yaşandı. Parkta şüpheli paket olduğu ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemin ardından bomba imha uzmanı, paketi incelemeye aldı. Yapılan incelemede pakete bomba süsü verildiği, içerisinde patlayıcı bir madde olmadığını anlaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bomba süsü verilmiş paketin İ.Ç. ve S.Y. tarafından şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerini uzun süre oyalayan iki kafadar polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı, asılsız ihbarda bulunan iki şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Halk arasında korku ve panik yaşatmak amacıyla tehdit’ suçundan hakim karşısına çıkan iki sanık, beraat etti. Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, geçtiğimiz günlerde olaya dair kararını açıkladı.

Yargıtay kararında, şaka için bomba süsü verilmiş paket hazırlayan gençlere verilen beraat kararının yasaya aykırı olduğu vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Suç tarihinde sanıkların polislere şaka yapmak maksadıyla bomba süsü verilmiş kutu hazırlayıp muhtarlık önünde bulunan ağacın altına koyarak 155 Polis imdat hattına ihbarda bulunma şeklinde gerçekleşen eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeksizin beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Asılsız ihbara 3 yıl hapis cezası

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) asılsız ihbarı kapsayan 271. Maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

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