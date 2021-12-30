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Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

Şanlıurfa’da elektrik trafosunun patlaması nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 30.12.2021, 02:45
Bomba gibi patlayan trafo paniğe neden oldu

Şanlıurfa’da elektrik trafosunun patlaması nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası mahalleye elektrik iletimi yapılan trafoda patlama yaşandı. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleli, arızanın giderilmesiyle yeniden enerjiye kavuştu. Yaşanan patlamalar ve mahalle sakinlerinin korku dolu anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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