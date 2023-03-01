Bolvadin’deki bu kavşak kazaya davetiye çıkartıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde servis yoluna yapılan kavşak, birçok kazaya davetiye çıkartırken, çevredeki esnaflar onlarca kazanın meydana geldiği kavşağa biran önce çözüm bulunmasını istiyor.

Bolvadin ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde bulanan servis kavşağının “S” şeklinde yapılması şimdiye kadar onlarca kazaya sebebiyet verdi. Kavşaktan dönemeyen minibüs ve otomobiller virajı alamayarak orta refüjden karşıya geçip yaralamalı ve maddi hasarlı onlarca kaza meydana geldi. Drone ile havadan görüntülenen kavşak tam bir ralli pistini andırırken, sürücüler burada kaza yapmamak için adeta ecel teri döküyor. Durumdan bir hayli rahatsız olan kavşağı karşısında bulanan bakkallar ise bir gün otomobil veya minibüsün dükkânlarına dalmasından büyük endişe duyuyor.

“İki güne bir kaza oluyor”

Sanayide çalışan Ali İhsan Günday isimli vatandaş, eski yolun daha iyi olduğunu belirterek, “Buraya şimdi viraj bir yol yapıldı. İki güne bir kaza oluyor. Ya sanayideki dükkânın birine girecek, ya da bir şeyler olacak burada. Buna engel olmazsak burada kaza eksik olmayacak. Bir sürü kaza meydana geliyor. Dün yine arkadaşın biri kaza yaptı. Karşıda market var, başka iş yeri var, gözlemeci var. Ya o dükkânın birine girecek, ya öbür tarafa girecek. Bilen bilmeyen burada virajı alamıyor, fren tutmuyor, karşı şeride geçiyor” dedi.

“Yetkililerden buranın projesinin değişmesini istiyoruz”

Baki Bilgin isimli başka bir esnaf ise, “Bu yolun projesinde bir yanlışlık var, 2-3 güne bir devamlı kaza oluyor. Biz yetkililerden buranın projesinin değişmesini istiyoruz. Bilgi vermek istedik, ondan dolayı, buranın yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Sanayi girişimiz eskiden bundan daha iyi durumdaydı” diye konuştu.

“Burada iki günde iki kaza oldu”

Kavşağın bitişinde marketi bulunan ve her gün tehlike ile karşı karşıya kalan Kadir Gün isimli vatandaş ise, “Burada ben market işletmekteyim. Bu yol çok tehlike arz ediyor. Burada iki günde iki kaza olmuştur. Bu yolun yanlışlığından virajın dönüşlü olduğundan gelen hızla geliyor, burada çok kaza oluyor” dedi.