Bolvadin’de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15’e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.