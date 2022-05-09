Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir he
Bolvadin’de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15’e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Asayiş 09.05.2022, 07:24
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15’e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.