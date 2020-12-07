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Bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu-Taşköprü bölünmüş karayolunda karşı şeride geçen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 07.12.2020, 21:43
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Bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kastamonu-Taşköprü bölünmüş karayolunda karşı şeride geçen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde seyreden Mustafa Kaylı (46) yönetimindeki 37 KD 658 plakalı otomobil, Bozoğlak köyü mevkiinde bölünmüş yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Kaylı ile araçtaki Huriye Gündoğdu (64) ve Dursun Gündoğdu (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilden fırlayan parçalar ise Emre Uçar’ın (27) kullandığı 34 BPP 801 plakalı aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.
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