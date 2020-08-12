Bolu’da yolcu otobüsüne tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda Roma dönemine ait heykel ve mozaik objeyle yakalanan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu’nda kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda yabancı uyruklu bir kişiye ait bavulun içinde Roma dönemine ait 1 adet heykel ve 1 adet mozaik obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.