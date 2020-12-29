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Bolu’da üzerine silo devrilen vatandaş hayatını kaybetti
Bolu’nun Mengen ilçesinde yükleme yaptığı sırada üzerine silo devrilen vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş 29.12.2020, 14:04
Bolu’nun Mengen ilçesinde yükleme yaptığı sırada üzerine silo devrilen vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Çubuk köyünde bulunan tavuk çiftliğinde yem silosuna yükleme yapan Murat Ergün isimli vatandaşın üzerine silo devrildi. Ergün’ün silonun altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Ergün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Ergün’ün cenazesi Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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