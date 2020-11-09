banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Piyasalarda coşku var
Piyasalarda coşku var
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Ekimde en fazla borsa kazandırdı

Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BOLU’DA, NARKOTİK EKİPLERİNİN 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 15 GRAM ESRAR, 3,74 GRAM EROİN VE 46 ADET UYUŞTURUCU HAPLARLA YAKALANAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 09.11.2020, 12:16
2
Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 15 gram esrar, 3,74 gram eroin ve 46 adet uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan iki araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyol üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli araçlar durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda 3,74 gram eroin, 0,31 gram bonzai, 15,22 gram gelen esrar, 18,14 gram metanfetamin, 46 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçlarda bulunan H.K.(45), T.K.(23) ve Ü.Ç. (29) gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı az bulutlu
banner378