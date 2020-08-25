Bolu’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da tarihi eserleri satmak için müşteriye gittikleri sırada polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir otomobildeki tarihi eserlerin satılmak üzere müşteriye götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli aracın Çıkınlar mahallesinde seyir halinde olduğu belirleyen ekipler, operasyon yaptı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, 3 adet uç kısımlarında haç, üzerilerinde çeşitli semboller ile yazılar olan tarihi eser niteliğindeki eşyalar ile 1 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu ’İDOL’ adı verilen tarihi esere ele geçirildi.

Yakalanan tarihi eserlere el konulurken, araçta bulunan B.T. (32) ile M.A. (50) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.