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Bolu’da tabiat parkı yolunda kaza: 9 yaralı

Bolu’da Abant Tabiat Parkı yolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Asayiş 19.06.2021, 20:13
Bolu’da tabiat parkı yolunda kaza: 9 yaralı

Bolu’da Abant Tabiat Parkı yolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı güzergahında seyir halinde olan Beyza A. yönetimindeki 06 BZ 3763 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı sırada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil kayarak ters istikamete döndüğü sırada arkasından gelen Murat C. idaresindeki 34 CDJ 437 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 1’i çocuk toplam 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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