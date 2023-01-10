Bolu’da sudan zehirlenerek hayatını kaybeden şahsın otopsi raporu çıktı

Bolu’da, Yuva köyünde 148 kişinin zehirlendiği 1 kişinin ölümüne neden olayla ilgili, hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in otopsi sonucu raporları belli oldu. Rapora göre, Ertem’in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlk belirlemelere göre ise 148 kişinin sudan zehirlendiği tespit edildi. Çaydurt Mahallesi’nde meydana gelen zehirlenme olayında 148 kişi zehirlenirken 1 kişi de hayatını kaybetti.

23 Temmuz’da hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in otopsi raporu sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu 8’inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Ertem’in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem’in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.