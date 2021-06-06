Bolu’da silahlı gasp yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, E.E. (17) isimli gencin silah göstererek cep telefonunu gasp eden 3 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Mayıs tarihinde Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yalnız yürüyen E.E. (17) isimli genç yanına gelen maskeli 3 kişi tarafından silahla korkutularak cep telefonu gasp edildi. E.E., kendisini gasp edenlerin olay yerinden kaçmalarının ardından şikayetçi olmak için emniyet müdürlüğüne gitti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E.’nin ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak silahlı gaspa karışan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada gasp olayına karışan 3 kişinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden T.Ç. (21) ve F.E.’nin (19) Ankara’da, S.S.’nin (21) ise Bolu’da olduğunu tespit eden polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler, E.E.’nin gasp edilen cep telefonuna da ulaşarak sahibine teslim etti.