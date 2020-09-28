Bolu’da polis ve bekçileri yaralayan 5 kişiden 1’i tutuklandı
BOLU’DA, KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS VE BEKÇİLERE YUMRUK VE BIÇAKLA SALDIRARAK YARALAYAN 5 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Bolu’da, kavgayı ayırmak isteyen polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırarak yaralayan 5 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.
Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği olayda, kavga eden gruplar olay yerine gelen ekiplere bıçak ve yumrukla saldırdı. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflardan 1 kişi ile, 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mert Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan, R.K., M.K., T.O ve A.İ.Y. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0