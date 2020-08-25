Bolu’da piyasa değeri 100 bin lira kaçak cep telefonu aksesuarları yakalandı
BOLU’DA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 100 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU AKSESUARLARI ELE GEÇİRİLDİ
Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ile yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 739 adet cep telefonu kılıfı, 156 adet cep telefonu ekranı, 70 adet telefon şarj adaptörü, 76 tane USB kablosu ve 13 adet kablosuz telefon kulaklığı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan ürünlere el konulurken, araç sürücüsü E.Ü. gözaltına alındı.
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