Bolu’da, ormanda çalışmaya giden baba ve oğlunu ölüm ayırdı
BOLU’DA, ÇALIŞMAK İÇİN ORMANA GİDEN BABA VE OĞLUNUN BULUNDUĞU TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI.
Bolu’da, çalışmak için ormana giden baba ve oğlunun bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba öldü, oğlu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Elmalık köyünde ormanlık alana çalışmaya giden baba Ahmet ve oğlu Enes Yiğit’ten uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Baba ve oğlunun çalıştığı bölgede arama yapan ekipler, ağaçların arasında devrilen bir traktör olduğunu farketti. Traktörün yanına giden jandarma ekipleri, baba Ahmet Yiğit’in devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini, oğlunun ise kabinde sıkışarak yaralı halde kaldığını gördü.
Jandarmanın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılan Enes Yiğit, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden baba Ahmet Yiğit’in cesedi ise traktörün altından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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