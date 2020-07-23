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Bolu’da maske takmayan 802 kişiye 721 bin 800 lira para cezası
BOLU’DA, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIKLARI UYGULAMADA MASKE TAKMAYAN 802 KİŞİYE TOPLAM 721 BİN 800 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
Asayiş 23.07.2020, 15:09
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Bolu’da polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 802 kişiye toplam 721 bin 800 lira para cezası kesildi.
Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler, son 1 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 802 kişiye toplam 721 bin 800 lira idari para cezası kesti.
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