Bolu’da kuyumculara 40 bin liralık sahte altın satan dolandırıcılar yakalandı
BOLU’DA, KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATARAK 40 BİN LİRA DOLANDIRAN 2 KİŞİ, EKİPLERİN 37 GÜVENLİK KAMERASINI TEK TEK İNCELEMESİYLE YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. ŞÜPHELİLERİN KUYUMCULARI DOLANDIRDIKLARI ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Bolu’da kuyumculara sahte altın satarak 40 bin lira dolandıran 2 kişi, ekiplerin 37 güvenlik kamerasını tek tek incelemesiyle yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kuyumcuları dolandırdıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükcami mahallesinde bulunan kuyumculardan 2 şüphelinin alışveriş yaptığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki 37 güvenilk kamerasını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından alışveriş yapılan 3 kuyumcuya satılan altınları inceleyen ekipler, altınların sahte olduğunu tespit etti. Dolandırıldıklarını polis ekiplerinin incelemesinin ardından anlayan kuyumcular kimlikleri tespit edilen Z.Y. (43) ve F.Y.’yi (32) yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Bolu’da gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olayının ardından Ankara istikametine gittiklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi Ankara-Kahramankazan yolu üzerinde yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında dolandırıcılık olayından el ettikleri 40 bin lira ve sahte altınlar ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan 20 suç kaydı bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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