Bolu’da korona virüse karşı geniş çaplı denetim yapıldı
BOLU’DA, KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA BAŞLATILAN GENİŞ ÇAPLI DENETİMLERDE ŞEHİR DIŞINDAN KENTE GİRENLER TEK TEK DURDURULARAK UYARILDI. EKİPLER, KENT MERKEZİNDEKİ 30 EVDE İSE, KARANTİNADA KALANLARI KONTROL ETTİ.
Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan geniş çaplı denetimlerde şehir dışından kente girenler tek tek durdurularak uyarıldı. Ekipler, kent merkezindeki 30 evde ise karantinada kalanları kontrol etti.
Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında virüse karşı farkındalığı artırmak amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, şehir dışından kente gelen vatandaşları Bolu Batı Gişeleri’nde kurulan uygulama noktasında durdurarak virüse karşı maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ayrıca, durdurulan araçlardaki vatandaşlara ekipler tarafından dezenfektan sıkıldı. Kent merkezinde önemli noktalarda da gerçekleştirilen denetimlerde farklı birimlerden 160 personel görev aldı.
Evleri tek tek denetlediler
Bolu’da, korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada tutulan vatandaşlar da polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kent merkezinde, korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadıkları 30 evi tek tek kontrol eden ekipler, karantinada kalanları hem bilgilendirdi hem de uyarılarda bulundu.
Ayrıca, karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişilere Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesileceği, aynı kuralın ikinci kez ihlalinde ise karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 aydan 8 aya kadar varan hapis cezasıyla haklarında soruşturma açılacağı öğrenildi.
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