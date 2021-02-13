Bolu’da, köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahsa 15 bin lira ceza

Bolu’da, boş bir arazide köpeğe tecavüz ederken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan E.Y.’ye (26) 15 bin 33 lira para cezası kesildi.

Olay, önceki gün Okçular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oturan bir vatandaş, boş arazide köpeğe tecavüz edildiğini farkederek hem cep telefonuyla o anları kaydetti hem de durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, E.Y. isimli şahsı köpeğe tecavüz ettiği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.Y., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan E.Y.’ye 5999 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında adli işlem uygulanırken, 1033 TL para cezası verildi. Ayrıca, E.Y.’ye Bolu Belediyesi tarafından da 15 bin TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Koruma Şubesi ekipleri tecavüz edilen köpeği bularak Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan barınağına teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.