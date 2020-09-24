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Bolu’da, kenevir yetiştirilen eve operasyon: 2 gözaltı
BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUNDA EVİNİN BAHÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİREN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 24.09.2020, 12:38
Bolu’nun Göynük ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan bir evin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, operasyon yapılan ev ve bahçesinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda evin bahçesinde ekili vaziyette 30 kök kenevir, evin içinde 300 gram esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 57 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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