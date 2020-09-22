Bolu’da karantinaya uymayan 63 kişi yurda yerleştirildi
BOLU’DA, KENT MERKEZİ, TABİAT VE MİLLİ PARKLARDA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN HES KODU UYGULAMASINDA KARANTİNA KURALLARINA UYMADIĞI TESPİT EDİLEN 63 KİŞİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ.
Bolu’da kent merkezi, tabiat ve milli parklarda polis ve jandarma ekiplerinin HES kodu uygulamasında karantina kurallarına uymadığı tespit edilerek yakalanan 63 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.
Bolu’da maskesiz sokağa çıkan ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, aynı zamanda Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı girişlerinde de tatilciler üzerinde HES kodu sorgusu yapıyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince tabiat ve milli parklarda yapılan uygulamada karantina kurallarına uymayan 7 kişi tespit edildi. Polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları sorgularda ise 56 kişinin karantinayı ihlal ettiği belirlendi.
Yapılan uygulamalarda karantinaya uymadıkları belirlenen toplam 63 kişiye İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket etmek ve karantina kurallarını ihlalden para cezası kesildi. Ceza uygulanan şahıslar karantina sürelerini tamamlamak için İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Seyyide Nefise öğrenci yurduna yerleştirildi.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0