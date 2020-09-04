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Bolu’da inşaattan 10 bin liralık kablo çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi
BOLU’DA YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATTAN 10 BİN LİRALIK KABLO ÇALDIKLARI BELİRLENEN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 04.09.2020, 10:41
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Bolu’da yapımı devam eden inşaattan 10 bin liralık kablo çaldıkları belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Borazanlar Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.T., M.E.K. ve M.C. isimli şahısların inşaattan kablo çaldıklarını belirledi. Evlerine yapılan operasyonda çalınan kablolarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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