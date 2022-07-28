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Bolu’da içme suyu zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu’da içme suyundan etkilenen 39 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Asayiş 28.07.2022, 15:01
Bolu’da içme suyu zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu’da içme suyundan etkilenen 39 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşlarla ilgili Bolu Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "39 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

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