banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!

Bolu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE TOMRUK TAŞIDIĞI SIRADA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 07.10.2020, 00:07
1
Bolu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tomruk taşıdığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı İneciler köyünde yaşayan Sabahattin Yılmaz isimli vatandaş, Elmacıkdere Güney Yaylası’nda tomruk taşıdığı sırada kullandığı traktör devrildi. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede traktörün altında kalan Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nı incelemesinin ardından traktörün altından çıkarılarak Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2