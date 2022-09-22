Bolu’da, DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Bolu’da, silahlı eylemlere katıldığı tespit edilen DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı eylemlerde faaliyet yürüten ve tespit edilen Irak uyruklu A.J.R.R isimli şahsın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, A.J.R.R’yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.