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Bolu’da cep telefonu kaçakçılığı: 2 gözaltı
BOLU’DA POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUNDA 105 BİN LİRA DEĞERİNDE 30 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 16.07.2020, 14:35
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Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda 105 bin lira değerinde 30 adet kaçak telefonla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan 2 kişinin panik halinde davranışlarından şüphelenen ekipler şahısları indirerek otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olan 30 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Araçta bulunan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen B.C. (21) ve T.S. (21) gözaltına alına alınarak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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