Bolu’da, bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’da sokak üzerinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten Beyazıt Bestami Ay (23) hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat gece saat 04.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılaşan Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile S.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan kardeşleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.