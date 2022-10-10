Bolu’da balık ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Bolu’da içme suyu olarak da kullanılan Gölköy Baraj Göleti’nde yaşanan sazan balığı ölümlerinin ardından Olta Balıkçılığı Federasyonu’nun yarışmalarına yönelik sabotaj iddiasının ardından adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun içme suyu olarak kullanılan Gölköy Baraj Göleti’nde geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama yarışması öncesinde göl çevresinde yapılan keşifte sazan balıklarının hareketsiz şekilde suyun üzerinde yüzdüğü ve kıyıya vurarak öldüğü görüldü. Balık ölümlerinin artması üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, sudan ve ölen balıklardan numune alarak incelenmek üzere İzmir ve Antalya’da bulunan laboratuvarlara gönderdi.

Balık ölümlerinin devam etmesi üzerine farklı şehirlerden gelen ve 29 takımdan 110 yarışmacının katıldığı ‘Sportif sazan balığı yakalama yarışması’ tertip komitesi tarafından sonlandırıldı.

Yarışmanın bitişiyle birlikte Federasyon Başkanı Serkan İnanç, kendilerini istemeyen grubun sabotajı nedeniyle balık ölümlerinin olabileceğini iddia etti. İnanç’ın iddiasının ardından Bolu Cumhuriyet Savcılığı’nca balık ölümleri ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.