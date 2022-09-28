Bolu’da anne-oğul zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu’da bir kadın ve oğlu zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Kadında 1 kişinin öldüğü, 142 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde yaşanan zehirlenme olaylarına benzer şikayetler görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşayan kadın ve oğlu, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kadına yapılan tetkiklerde, 1 kişinin ölüp 142 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görüldü. Kadının oğlunda ise önemli bir bulguya rastlanmadı.

Anne, tedavisi yapılmak üzere Ankara’ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu’da devam edilmesi karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köydeki sulardan ve yemeklerden numune aldı. Köyde, anne-oğul dışındaki başka bir vatandaşta benzer şikayetlerin görülmediği öğrenildi.