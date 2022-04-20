Bolu’da alev alev yanan ev küle döndü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde alev alev yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanan evden vatandaşların kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Demirciler Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demircilik yapan Gürcan Şahin’in işyerinin üstünde yaşadığı evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen Gürcan Şahin’i (80) dışarı çıkaran vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın çevredeki işyerleri ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Gürcan Şahin, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.