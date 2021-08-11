banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kül oldu.

Asayiş 11.08.2021, 19:47
Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kül oldu.

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yılgın’a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında evden yükselen alevleri gören köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ahşap evin bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yılgın ailesinin yaşamadığı öğrenilen ahşap tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık