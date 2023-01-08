Bolu’da ahşap cami alev alev yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Gökören köyünün ahşap camisi alev alev yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Gökören köyünde bulunan ahşap camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü camiden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra dumanlar alevlere dönüşerek caminin tamamını sardı. Ahşap caminin yandığını gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında ahşap cami büyük çaplı hasar aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.