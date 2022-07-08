Bolu’da 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı

Bolu’da Kurban Bayramı tatili boyunca jandarma ve polisten oluşan 9 bin 500 personelle trafik ve güvenlik tedbiri alındığı açıklandı.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisine sahip olan Bolu’da memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafikte duraksamalar yaşanırken, polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle trafik yeniden normale dönüyor.

Günlük araç geçişi 100 bini buluyor

Bayram tatili boyunca Bolu geçişinde tedbirlerin alındığını söyleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Emniyet ve jandarma olarak 9 bin 500 personelle beraber 2 bin 678 ekip oluşturuldu. Bolu’nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak, özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı. Bunun dışında bayram güvenliği ile ilgili de tedbirlerimiz alındı. Şu an itibariyle trafik normal hızla devam ediyor. Zaman zaman özellikle TEM Otoyolu’nda trafik yavaşlıyor. Ama zaman zaman da hızlanıyor. Bu normal beklediğimiz bir trafik yoğunluğu. Normal zamanlarda TEM Otoyolu’nda günlük 20-25 bin araç geçişi oluyor. Ama bayramlarda geçen yıl 111 bin civarında en yüksek noktaya ulaşmıştı. Dün itibariyle gün boyunca trafik sayımız 56 bin civarındaydı. Bugün de 100 bine doğru ve üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşımızın rahat, huzur içerisinde seyahat etmesini, memleketlerine ulaşmaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Sürücülere uyarılarda da bulunan Kılıç, “Özellikle tırlardan ve araç sürücülerinden yol kenarlarında park etmemelerini, park alanlarını kullanmalarını istiyoruz. Çünkü yolun kenarında park etmeleri durumunda trafiğin hızını düşürmüş oluyorlar. Ayrıca trafik kurallarına mutlaka uyulsun. Hız yapmayalım. Özellikle İstanbul’dan Karadeniz gibi uzak yerlere gidecek olanların mutlaka 2-3 saatte bir dinlenmeleri ve temiz hava almaları noktasında ikazda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.