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Bolu’da, 80 bin liralık elektronik sigara tütün kartuşu yakalandı: 1 gözaltı
BOLU’DA, POLİS EKİPLERİNİN TEM OTOYOLU’NDA YAPTIKLARI OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ 80 BİN LİRA OLAN KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜN KARTUŞU İLE YAKALANAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 24.09.2020, 12:54
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Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilde kaçak elektronik sigara tütün kartuşu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli araç TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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