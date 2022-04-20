Bolu’da 6 gündür haber alınamayan vatandaşı arama çalışması başlatıldı

Bolu’da ailesinin 6 gündür haber alamadığı 71 yaşındaki İsmail Demir’in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir, 15 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve köylüler tarafından köy çevresinde aranan Demir bulunamayınca ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Demir’in yaşadığı köye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Demir’in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı.