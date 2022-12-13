Bolu’da 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Bolu’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 58 yaşındaki kadın, evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi Şen Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabiye Aydoğan’dan (58) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydoğan’ın yaşadığı evin kapısı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, 58 yaşındaki kadını iple asılı halde buldu. Yapılan incelemelerde Rabiye Aydoğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Aydoğan’ın yakınları acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi. Rabiye Aydoğan’ın intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.