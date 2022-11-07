Bolu’da, 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında 1’i ağır 3 yaralının tedavisi devam ediyor

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 3 kişinin öldüğü 2’si ağır 27 kişinin hastaneye kaldırıldığı otobüs kazasında 26 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcu Rasim Çelik, sürücü Doğan K.’nin seyir halindeyken uyuduğunu iddia etti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den İstanbul’a seyir halinde olan Doğan K. idaresindeki 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç’a ait şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan incelemelerde Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir hayatını kaybettiği, 2’si ağır 32 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsten çıkarılan Dursun Çakmak ve eşi Kadriye Çakmak’ın cenazeleri memleketleri Kırşehir’e gönderildi.

26 yaralı taburcu edildi

Otobüs kazasında yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere götürülen 2’si ağır 27 yaralıdan tedavileri tamamlanan 26’sı taburcu edildi. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen Kübra Yüksel, Vahap Özdemir ve Selim Arslan’ın tedavileri devam ediyor.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan K. ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazadan annesiyle birlikte yara almadan kurtulan yolcu Rasim Çelik, "Şoför herhalde uyuyordu. Biz otobüsün arkasındaydık. Her şey bir anda oldu. Otobüs yerde sürüklendi. Annemle biz yara almadan kurtulduk" diye konuştu.